İstanbul’da Hamile Kadına Sokakta Taciz Girişimi

İstanbul Esenyurt’ta, sabah saatlerinde sokakta tacize uğrayan kadının, hamile olduğu öğrenildi. Kadının bağırması üzerine kaçan ve polis tarafından yeri tespit edilerek gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, hamile kadın ve bebeğinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.