Sedat Peker: “Afgan ve Suriyeliler Türk Gruplarını Piyasadan Silecek”
Sedat Peker: “Afgan ve Suriyeliler Türk Gruplarını Piyasadan Silecek”
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/turkiye-de-a...
Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla aranan ve BAE’de ikamet eden Sedat Peker, Türkiye'de son dönemde yaşanan olaylarla ilgili Sözcü’den Saygı Öztürk’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sedat Peker yaptığı açıklamada Türkiye’nin Meksika ve Kolombiya gibi bir sürece girdiğini belirterek “Kriminal gruplarda 6-7 sene sonra Afgan ve Suriyeliler Türk gruplarının ciddi bir bölümünü piyasadan silecektir. Bu çok büyük bir tehlike” dedi.
İşte Sedat Peker’in Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamalardan satır başları:
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“Bu psikoloji, sadece Türkiye’ye ait değil. Ben dünyanın en zekisi olarak sosyolojik tespit yapıyor da değilim. Bunun aynısı Brezilya’da yaşandı. Orada büyük kriminal suç ailelerinden güç, başka yapılara geçti. Meksika’da, Kolombiya’da da yaşandı. Karteller gidip kendileri adam öldürmüyor. Türkiye de esasen çok tehlikeli, yaşanacak bir şey daha var. Devletin burada tedbir alması lazım. Brezilya, Meksika, Kolombiya da yaşanan şeyin aynısı, ‘kötü insan doğası’ her yerde aynıdır, değişmez. Türkiye’de de yaşanacak.”
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““MET üretimi, eroin gibi büyük üretim yerlerine ihtiyaç duyan bir şey değil. Bu MET üretimi için 60 metrekarelik bir daire bile yeterli. Eroin üretilirken çıkardığı o çok ağır koku metamfetamin üretilirken çıkıp çevreyi böyle insanların dikkatini çekecek bir yoğunlukta değil. Önceden İran’dan, Uzak Doğu Asya ülkelerinden geliyordu. Bu nakliye parası ve gümrüklerden geçerken orada ayarttıkları adamlara bir para verilmesi demek bu da maliyeti yükseltiyor. Şimdi adam Türkiye’de üretiyor ve burada da satıyor. Sadece bunun kimyasal maddesini yurt dışından getirtiyorlar.”
“Bir de şey de çok tehlikeli. Önceden Suriyeliler Türkiye’ye geldiğinde bunlar torbacıların yanında, torbacının alt kadrosu olarak, bir- iki gramlık paketleri dağıtıyorlardı. Yani torbacılar da kendini riske atmayıp, bunları tutuyorlardı."
“Türkiye’ye gelenler akrabalarına, yurt dışına para gönderme sistemini de ele geçirdiler. Uyuşturucu paralarını, kara parayı aktarabilecek boyuta geldiler."
(Köfteci Yusuf konusu) “Ben o dosyanın sanığı değilim. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aramızda bu olay yaşandı."
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“Tabii şerefli, namus sahibi bir adamım. Bir adamı uyuşturucuyla ve satıcılığıyla suçlarsanız uyuşturucu ile yakalayıp önüne koymanız gerekir. Bir insanı da eğer ki domuz etiyle yiyecek satıyor diye suçluyorsanız ‘Depolarda şu kadar ton domuz eti yakalandı’ diye bunu insanların kafasında şüphe oluşmayacak şekilde yayınlamanız gerekir."
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