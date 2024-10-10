"Ölmek İstemiyorum" Diyen Yeşilçam Oyuncusu Recep Bülbülses'e Sedat Peker Sahip Çıktı: 300 Bin Lira Verdi

Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle gündeme gelen ve geçtiğimiz aylarda 'Ölmek İstemiyorum' açıklamasında bulunan Yeşilçam ünlüsü Recep Bülbülses'e suç örgütü lideri Sedat Peker 300 bin liralık yardımda bulundu. Perker'e teşekkür eden Bülbülses, 'Allah razı olsun reisimizden, ne çabuk duydun sesimi. Senin gibi babalar her zaman var olsun. 300 bin lira, 5-6 ay çok rahatım.' diyerek teşekkür etti.