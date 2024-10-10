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"Ölmek İstemiyorum" Diyen Yeşilçam Oyuncusu Recep Bülbülses'e Sedat Peker Sahip Çıktı: 300 Bin Lira Verdi

"Ölmek İstemiyorum" Diyen Yeşilçam Oyuncusu Recep Bülbülses'e Sedat Peker Sahip Çıktı: 300 Bin Lira Verdi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.10.2024 - 15:26

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Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle gündeme gelen ve geçtiğimiz aylarda 'Ölmek İstemiyorum' açıklamasında bulunan Yeşilçam ünlüsü Recep Bülbülses'e suç örgütü lideri Sedat Peker 300 bin liralık yardımda bulundu. Perker'e teşekkür eden Bülbülses, 'Allah razı olsun reisimizden, ne çabuk duydun sesimi. Senin gibi babalar her zaman var olsun. 300 bin lira, 5-6 ay çok rahatım.' diyerek teşekkür etti.

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Geçtiğimiz aylarda yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle kamuoyuna seslenen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses, engelli aracı isteyip, yardımlarından ötürü Yıldız Tilbe ve Keram Alışık'a teşekkür etmişti.

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle kamuoyuna seslenen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses, engelli aracı isteyip, yardımlarından ötürü Yıldız Tilbe ve Keram Alışık'a teşekkür etmişti.

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Geçtiğimiz günlerde yeniden akülü sandalyesinin bozulduğunu söyleyen ve hayatını idame ettirmekte zorlandığını belirten Bülbülses, Sedat Peker'e seslenerek yardım istemişti.

Geçtiğimiz günlerde yeniden akülü sandalyesinin bozulduğunu söyleyen ve hayatını idame ettirmekte zorlandığını belirten Bülbülses, Sedat Peker'e seslenerek yardım istemişti.

Bülbülses'in çağrısına kısa sürede karşılık veren Sedat Peker 300 bin TL'lik yardımda bulundu. Parayı teslim eden Magazin Burada ekibine teşekkür eden Bülbülses, "Sedat Peker sesimi ne çabuk duydun. Allah ondan razı olsun." dedi.

Bülbülses'in çağrısına kısa sürede karşılık veren Sedat Peker 300 bin TL'lik yardımda bulundu. Parayı teslim eden Magazin Burada ekibine teşekkür eden Bülbülses, "Sedat Peker sesimi ne çabuk duydun. Allah ondan razı olsun." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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