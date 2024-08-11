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Yeşilçam Oyuncusu Recep Bülbülses 'Sokaklarda Ölmek İstemiyorum' Dedi: 'İki İsim Var Yardım Ediyor'

Yeşilçam Oyuncusu Recep Bülbülses 'Sokaklarda Ölmek İstemiyorum' Dedi: 'İki İsim Var Yardım Ediyor'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.08.2024 - 01:03

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Yeşilçam'ın emektar isimlerinden biri olan Recep Bülbülses sokakta görüntülendi. Sağlık problemleri yaşadığını söyleyen Bülbülses, oyuncu sendikalarına isyan ederek kendisine sadece Yıldız Tilbe ve Kerem Alışık'ın yardım ettiğini söyledi. 

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Yeşilçam filmleri ve 90'lı yıllarda çekilen bazı dizilerde rol alan oyuncu Recep Bülbülses 'Magazin Burada' ekipleri tarafından görüntülendi.

Yeşilçam filmleri ve 90'lı yıllarda çekilen bazı dizilerde rol alan oyuncu Recep Bülbülses 'Magazin Burada' ekipleri tarafından görüntülendi.

Ünlü isimlerin ve sendikaların kendisine sırt çevirdiğini söyleyen Bülbülses 'Çok acılar çekiyorum. Allah razı olsun bir Yıldız Tilbe yardım ediyor, bir de Kerem Alışık yardım ediyor. Sendikalar kendi özel kişilerine sahip çıkıyor. Engelli aracı lazım bana. Sakat olmak istemiyorum. Düşenin dostu olmuyor. Sokakta ölmek istemiyorum.' dedi. İşte o görüntüler; 📹

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