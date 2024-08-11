Yeşilçam Oyuncusu Recep Bülbülses 'Sokaklarda Ölmek İstemiyorum' Dedi: 'İki İsim Var Yardım Ediyor'

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden biri olan Recep Bülbülses sokakta görüntülendi. Sağlık problemleri yaşadığını söyleyen Bülbülses, oyuncu sendikalarına isyan ederek kendisine sadece Yıldız Tilbe ve Kerem Alışık'ın yardım ettiğini söyledi.