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4 Milyonluk Mercedes ile Kur-an Kursu İçin Yardım Toplandı İddiası: 'Dayı Hasılatı Aldı, Güzel'

4 Milyonluk Mercedes ile Kur-an Kursu İçin Yardım Toplandı İddiası: 'Dayı Hasılatı Aldı, Güzel'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.08.2024 - 23:46

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşlı kişilerin esnafların dükkanına girerek Kur-an kursu için para topladığı iddia edildi. O anları kayda alan bir vatandaş, şahısları S serisi Mercedes'e bindiğini söyledi. Aracın piyasa değerinin 3 ila 5 milyon arasında değiştiği görüldü. 

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Sosyal medya platformu Instagram'da 'ozan_blk07' hesabından paylaşılan görüntüler kısa sürede tepki çekti. Yaşlı kişilerden oluşan bir grubun esnafların dükkanlarını tek tek dolaşarak Kur-an kursu için para istediği iddia edildi.

Sosyal medya platformu Instagram'da 'ozan_blk07' hesabından paylaşılan görüntüler kısa sürede tepki çekti. Yaşlı kişilerden oluşan bir grubun esnafların dükkanlarını tek tek dolaşarak Kur-an kursu için para istediği iddia edildi.

Görüntülerdeki şahısların Mercedes'in en lüks araçlarından biri olan S serisini kullandığı görüldü. Görüntüleri kayda alan esnaf 'Dayı hasılatı aldı.' diyerek sitem ederken, kullanılan aracın piyasa değerinin 3 ila 5 milyon lira arasında değiştiği görüldü. İşte o anlar; 📹

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