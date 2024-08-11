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Ünlü Rapçi Gazapizm Bir Düğünde Böyle Görüntülendi!

Ünlü Rapçi Gazapizm Bir Düğünde Böyle Görüntülendi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 22:56

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Gazapizm, gerçek adıyla Anıl Acar, Türk rapçiler arasında önemli bir yere sahiptir. İzmir'de doğan Gazapizm, yeraltı rap sahnesinde kendine has tarzı ve derin sözleriyle bilinir.

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Özellikle "Unutulacak Dünler" ve "Heyecanı Yok" gibi hit şarkılara sahip Gazapizm, bir düğünde tek başına otururken görüntülendi.

Özellikle "Unutulacak Dünler" ve "Heyecanı Yok" gibi hit şarkılara sahip Gazapizm, bir düğünde tek başına otururken görüntülendi.

Ünlü rapçiyi kameraya alan kişi, Gazapizm'in viral şarkılarından birine ait "kurumuş boğazım" sözünü kullanarak videoyu paylaştı.

Ünlü rapçiyi kameraya alan kişi, Gazapizm'in viral şarkılarından birine ait "kurumuş boğazım" sözünü kullanarak videoyu paylaştı.

O anlar 👇

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