Ünlü Rapçi Gazapizm Bir Düğünde Böyle Görüntülendi!

Gazapizm, gerçek adıyla Anıl Acar, Türk rapçiler arasında önemli bir yere sahiptir. İzmir'de doğan Gazapizm, yeraltı rap sahnesinde kendine has tarzı ve derin sözleriyle bilinir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle "Unutulacak Dünler" ve "Heyecanı Yok" gibi hit şarkılara sahip Gazapizm, bir düğünde tek başına otururken görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü rapçiyi kameraya alan kişi, Gazapizm'in viral şarkılarından birine ait "kurumuş boğazım" sözünü kullanarak videoyu paylaştı.
O anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın