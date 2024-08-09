Arda Turan: Yüzleşme Belgeseli'nin Fragmanı Yayınlandı! 16 Ağustos'ta Dünya Genelinde Yayınlanacak

Prime Video, Türk futbolunun uluslararası alanda en başarılı isimlerinden Arda Turan'ı konu alan yeni belgesel 'Arda Turan: Yüzleşme'nin fragmanını yayınladı.
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Belgesel, döneminin en sevilen ve bir o kadar da tartışılan Türk futbolcusu Arda Turan'ın kendisiyle yüzleşmesini konu alıyor.
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Arda Turan’ın saha içi ve dışındaki iniş çıkışlarını ele alan yapım, "Yükseliş, Zirve, Düşüş ve Yeni Bir Başlangıç" başlıklarıyla izleyicilere benzersiz bir yolculuk sunuyor.
Arda Turan: Yüzleşme belgeseli, 16 Ağustos’ta dünya genelinde sadece Prime Video üyeleri için özel olarak yayınlanacak.
Videonun tamamı için:
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