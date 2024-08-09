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Arda Turan: Yüzleşme Belgeseli'nin Fragmanı Yayınlandı! 16 Ağustos'ta Dünya Genelinde Yayınlanacak

Arda Turan: Yüzleşme Belgeseli'nin Fragmanı Yayınlandı! 16 Ağustos'ta Dünya Genelinde Yayınlanacak

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 14:51

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Prime Video, Türk futbolunun uluslararası alanda en başarılı isimlerinden Arda Turan'ı konu alan yeni belgesel 'Arda Turan: Yüzleşme'nin fragmanını yayınladı.

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Belgesel, döneminin en sevilen ve bir o kadar da tartışılan Türk futbolcusu Arda Turan'ın kendisiyle yüzleşmesini konu alıyor.

Belgesel, döneminin en sevilen ve bir o kadar da tartışılan Türk futbolcusu Arda Turan'ın kendisiyle yüzleşmesini konu alıyor.

Arda Turan’ın saha içi ve dışındaki iniş çıkışlarını ele alan yapım, "Yükseliş, Zirve, Düşüş ve Yeni Bir Başlangıç" başlıklarıyla izleyicilere benzersiz bir yolculuk sunuyor.

Arda Turan’ın saha içi ve dışındaki iniş çıkışlarını ele alan yapım, "Yükseliş, Zirve, Düşüş ve Yeni Bir Başlangıç" başlıklarıyla izleyicilere benzersiz bir yolculuk sunuyor.

Arda Turan: Yüzleşme belgeseli, 16 Ağustos’ta dünya genelinde sadece Prime Video üyeleri için özel olarak yayınlanacak.

Arda Turan: Yüzleşme belgeseli, 16 Ağustos’ta dünya genelinde sadece Prime Video üyeleri için özel olarak yayınlanacak.

Videonun tamamı için:

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Hermione Granger

kısa yoldan nasıl kar edilir belgeseli çekseydin keşke İmparatorunla birlikte..

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