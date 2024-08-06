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Tenisin Efsane İsmi Novak Djokovic "Türkiye" Sorusuna Hande Baladın Detayıyla Cevap Verdi

Tenisin Efsane İsmi Novak Djokovic "Türkiye" Sorusuna Hande Baladın Detayıyla Cevap Verdi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 16:27

Paris 2024'te altın madalya kazanan dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, karşılaşma sonrası başarılarıyla ilgili röportaj verdi.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşı tek erkeklerde altın madalya kazanan Djokovic, bu başarısıyla ilgili yaptığı açıklamada şimdiye kadar hiç tatmadığı bir duyguyu yaşadığını belirtti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşı tek erkeklerde altın madalya kazanan Djokovic, bu başarısıyla ilgili yaptığı açıklamada şimdiye kadar hiç tatmadığı bir duyguyu yaşadığını belirtti.

Novak Djokovic, Türkiye ile ilgili gelen soruya ise milli voleybolcumuz Hande Baladın ile tanıştığını belirterek cevap verdi.

Novak Djokovic, Türkiye ile ilgili gelen soruya ise milli voleybolcumuz Hande Baladın ile tanıştığını belirterek cevap verdi.

'Türkiye'yi seviyorum. Umarım yakın zamanda tekrar ziyaret edebilirim. Dün Hande Baladın ile tanıştım. Ona ve Türkiye voleybol milli takımına iyi şanslar diledim.'

Röportajın tamamı:

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