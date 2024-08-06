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Milli Takımımıza Yarı Final Yetiren O Müthiş Sayı Elif 'Plase' Şahin'den!

Milli Takımımıza Yarı Final Yetiren O Müthiş Sayı Elif 'Plase' Şahin'den!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 13:01

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Çin ile karşı karşıya geldi. Milliler, final setine giden maçı 3-2 kazanmayı bildi ve adını yarı finale yazdırdı.

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Kıran kırana geçen mücadeledenin karar setinde, nefeslerimizi tuttuğumuz anlarda maçı kazandıran o mükemmel sayı geldi.

Kıran kırana geçen mücadeledenin karar setinde, nefeslerimizi tuttuğumuz anlarda maçı kazandıran o mükemmel sayı geldi.

Milli takımımızın başarılı pasörü nam-ı diğer Elif 'Plase' Şahin yine şovunu yaptı ve ismimizi yarı finale yazdırmayı başardık.

Milli takımımızın başarılı pasörü nam-ı diğer Elif 'Plase' Şahin yine şovunu yaptı ve ismimizi yarı finale yazdırmayı başardık.

O mükemmel sayı 👇

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