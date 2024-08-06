Milli Takımımıza Yarı Final Yetiren O Müthiş Sayı Elif 'Plase' Şahin'den!
Milli Takımımıza Yarı Final Yetiren O Müthiş Sayı Elif 'Plase' Şahin'den!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Çin ile karşı karşıya geldi. Milliler, final setine giden maçı 3-2 kazanmayı bildi ve adını yarı finale yazdırdı.
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Kıran kırana geçen mücadeledenin karar setinde, nefeslerimizi tuttuğumuz anlarda maçı kazandıran o mükemmel sayı geldi.
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Milli takımımızın başarılı pasörü nam-ı diğer Elif 'Plase' Şahin yine şovunu yaptı ve ismimizi yarı finale yazdırmayı başardık.
O mükemmel sayı 👇
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