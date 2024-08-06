CHP Lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Büyük Bir Heyacanla Filenin Sultanları'nı İzledi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde Çin ile karşılaşıyor.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde Çin ile karşılaştı.
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CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, aileleriyle birlikte Filenin Sultanları'nı izlemek için tribünde yerlerini aldı.
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Olimpiyatlarda mücadele eden Milli Voleybol Takımı'nı yalnız bırakmayan CHP'nin önde gelen isimleri, büyük bir heyecanla maçı izlerken görüntülendi.
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