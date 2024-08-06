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Yusuf Dikeç Pozu Veren İsveçli Armand Duplantis: "Bunun Son Derece Havalı Gözüktüğünü Düşünüyordum"

Yusuf Dikeç Pozu Veren İsveçli Armand Duplantis: "Bunun Son Derece Havalı Gözüktüğünü Düşünüyordum"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 10:05

Dünya rekorunun sahibi Armand Duplantis, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler sırıkla atlama finalinde 6.10 metrelik barajı aşarak, ikinci kez Olimpiyat şampiyonu oldu.

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Altın madalya kazanan Duplantis, Yusuf Dikeç'in ikonikleşen hareketiyle kutlama yaptı.

Altın madalya kazanan Duplantis, Yusuf Dikeç'in ikonikleşen hareketiyle kutlama yaptı.

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Yusuf Dikeç pozunun ardından konuşan Duplantis:"Sırıkla atlamacı Kurtis Marschall bu pozu vermemi istedi ve bunun son derece havalı gözüktüğünü düşünüyordum."

Yusuf Dikeç pozunun ardından konuşan Duplantis:"Sırıkla atlamacı Kurtis Marschall bu pozu vermemi istedi ve bunun son derece havalı gözüktüğünü düşünüyordum."

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