Yusuf Dikeç Pozu Veren İsveçli Armand Duplantis: "Bunun Son Derece Havalı Gözüktüğünü Düşünüyordum"
Yusuf Dikeç Pozu Veren İsveçli Armand Duplantis: "Bunun Son Derece Havalı Gözüktüğünü Düşünüyordum"
Dünya rekorunun sahibi Armand Duplantis, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler sırıkla atlama finalinde 6.10 metrelik barajı aşarak, ikinci kez Olimpiyat şampiyonu oldu.
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Altın madalya kazanan Duplantis, Yusuf Dikeç'in ikonikleşen hareketiyle kutlama yaptı.
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Yusuf Dikeç pozunun ardından konuşan Duplantis:"Sırıkla atlamacı Kurtis Marschall bu pozu vermemi istedi ve bunun son derece havalı gözüktüğünü düşünüyordum."
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