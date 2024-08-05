Diğer Sporcuların Madalyaları Isırarak Poz Verdiğini Gören Çinli Yaqin Zhou'nun Tepkisi Gülümsetti

Paris olimpiyatları artistik cimnastik kadınlar denge aletinin finallerinde İtalyan sporcu Alice D'amato altın madalya elde etti. Çinli Yaqin Zhou gümüş, İtalyan Manila Esposito ise bronz madalya kazandı.
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Olimpiyatlarda madalya alan diğer sporcuların madalyayı ısırarak poz verdklerini gören Çinli Yaqin Zhou, kısa süreli bir şok yaşadı.
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Daha sonra diğerlerine ayak uyduran Çinli Yaqin Zhou da madalyayı ısırarak poz verdi. O sevimli anlar sosyal medyada viral oldu.
O anlar 👇
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