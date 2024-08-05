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As Bayrakları! İsveçli Atlet Armand Duplantis Paris 2024'te Rekor Kırdıktan Sonra Yusuf Dikeç Pozu Verdi

As Bayrakları! İsveçli Atlet Armand Duplantis Paris 2024'te Rekor Kırdıktan Sonra Yusuf Dikeç Pozu Verdi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 23:43

İsveçli atlet Armand Duplantis, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada 6.10'luk derecesiyle dünya rekoru kırdı.

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Altın madalya kazanan Armand Duplantis, tarihi başarısının ardından milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ikonikleşen hareketiyle kameralara poz verdi.

Altın madalya kazanan Armand Duplantis, tarihi başarısının ardından milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ikonikleşen hareketiyle kameralara poz verdi.

İsveçli atletin tarihi başarıyı elde ettikten sonra verdiği bu poz, büyük alkış topladı. Bizlere de gururla dolmak düştü...

İsveçli atletin tarihi başarıyı elde ettikten sonra verdiği bu poz, büyük alkış topladı. Bizlere de gururla dolmak düştü...

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