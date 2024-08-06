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Hepimizin Hayali! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Melissa Vargas Kucaklaştı

Hepimizin Hayali! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Melissa Vargas Kucaklaştı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 15:25

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i devirerek adını yarı finale yazdırdı. Melissa Vargas tarihi galibiyetin mimarı oldu.

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42 sayı atarak Çin maçında parlayan Melissa Vargas, Türkiye adına olimpiyat tarihine geçti. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Eda Erdem'den sonra 100 sayı barajını geçen ilk voleybolcu oldu.

42 sayı atarak Çin maçında parlayan Melissa Vargas, Türkiye adına olimpiyat tarihine geçti. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Eda Erdem'den sonra 100 sayı barajını geçen ilk voleybolcu oldu.

Galibiyetin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yanına gelen Melissa Vargas'ı gururla kucaklayıp tebrik etti.

Galibiyetin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yanına gelen Melissa Vargas'ı gururla kucaklayıp tebrik etti.

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