Hepimizin Hayali! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Melissa Vargas Kucaklaştı
Hepimizin Hayali! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Melissa Vargas Kucaklaştı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i devirerek adını yarı finale yazdırdı. Melissa Vargas tarihi galibiyetin mimarı oldu.
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42 sayı atarak Çin maçında parlayan Melissa Vargas, Türkiye adına olimpiyat tarihine geçti. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Eda Erdem'den sonra 100 sayı barajını geçen ilk voleybolcu oldu.
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Galibiyetin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yanına gelen Melissa Vargas'ı gururla kucaklayıp tebrik etti.
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