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Dilek İmamoğlu'nun Galibiyet Gözyaşları: "Bizim Kızlar Başardı!"

Dilek İmamoğlu'nun Galibiyet Gözyaşları: "Bizim Kızlar Başardı!"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 14:34

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Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaParis 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde rakibi Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

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Filenin Sultanları tarih yazarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da tribünlerde heyecanı doruklarda yaşadı.

Filenin Sultanları tarih yazarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da tribünlerde heyecanı doruklarda yaşadı.

CHP'nin önde gelen isimleri Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmamıştı 👇

Maç sırasındaki heyecanı gözlerden kaçmayan Dilek İmamoğlu, maçı kazandıktan sonra sevinçten gözyaşlarını tutamadı.

Maç sırasındaki heyecanı gözlerden kaçmayan Dilek İmamoğlu, maçı kazandıktan sonra sevinçten gözyaşlarını tutamadı.

'Bizim kızlar başardı!'

O anlar 👇

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