Dilek İmamoğlu'nun Galibiyet Gözyaşları: "Bizim Kızlar Başardı!"

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaParis 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde rakibi Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
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Filenin Sultanları tarih yazarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da tribünlerde heyecanı doruklarda yaşadı.
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Maç sırasındaki heyecanı gözlerden kaçmayan Dilek İmamoğlu, maçı kazandıktan sonra sevinçten gözyaşlarını tutamadı.
O anlar 👇
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