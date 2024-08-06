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Milli Maçın Heyecanını Doyasıya Yaşayan Taraftar Herkesin Duygularına Tercüman Oldu

Milli Maçın Heyecanını Doyasıya Yaşayan Taraftar Herkesin Duygularına Tercüman Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 14:06

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları, çeyrek finalde Çin'i 3-2 mağlup ederek maçı kazandı. Türkiye voleybol tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

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Maç sırasında kameraya yansıyan bir taraftar, heyecanın doruklarda olduğunu adeta tüm hareketleriyle gösterdi.

Maç sırasında kameraya yansıyan bir taraftar, heyecanın doruklarda olduğunu adeta tüm hareketleriyle gösterdi.

Yerinde duramayan taraftar, tüm ülkenin duygularına tercüman oldu.

Yerinde duramayan taraftar, tüm ülkenin duygularına tercüman oldu.

Videonun tamamı için:

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