Milli Maçın Heyecanını Doyasıya Yaşayan Taraftar Herkesin Duygularına Tercüman Oldu
Milli Maçın Heyecanını Doyasıya Yaşayan Taraftar Herkesin Duygularına Tercüman Oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları, çeyrek finalde Çin'i 3-2 mağlup ederek maçı kazandı. Türkiye voleybol tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
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Maç sırasında kameraya yansıyan bir taraftar, heyecanın doruklarda olduğunu adeta tüm hareketleriyle gösterdi.
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Yerinde duramayan taraftar, tüm ülkenin duygularına tercüman oldu.
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