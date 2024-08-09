Görüş Bildir
Haberler
Video
Galatasaray'ın Genç Yıldızı Barış Alper Yılmaz Düğünde de Hünerlerini Sergiledi

Galatasaray'ın Genç Yıldızı Barış Alper Yılmaz Düğünde de Hünerlerini Sergiledi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 14:04

İçerik Devam Ediyor

Galatasaray’ın gözde oyuncularından Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir düğünde hünerlerini sergileyerek büyük alkış topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray’daki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, sahadaki enerjisini düğün sahnesine de taşıdı.

Galatasaray’daki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, sahadaki enerjisini düğün sahnesine de taşıdı.

EURO 2024'teki performansıyla dikkat çeken Yılmaz, düğündeki horon gösterisiyle sosyal medyada gündem oldu.

EURO 2024'teki performansıyla dikkat çeken Yılmaz, düğündeki horon gösterisiyle sosyal medyada gündem oldu.

Videonun tamamı 👇

Başarılı futbolcu, genç kızların kalbini yine yeni yeniden çalmayı başardı 👇

Başarılı futbolcu, genç kızların kalbini yine yeni yeniden çalmayı başardı 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın