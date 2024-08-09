Galatasaray'ın Genç Yıldızı Barış Alper Yılmaz Düğünde de Hünerlerini Sergiledi

TikTok’un Şeker Dayı’sından Instagram Açılsın Diye Özel Beste: “Roblox İçin de Gelir mi?”

Yaşlı Bir Teyze Neden Okul Okuyamadığın Anlattı: "İsmet İnönü Öldü Biz Okula Gidemedik"

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