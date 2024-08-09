Galatasaray'ın Genç Yıldızı Barış Alper Yılmaz Düğünde de Hünerlerini Sergiledi

Galatasaray’ın gözde oyuncularından Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir düğünde hünerlerini sergileyerek büyük alkış topladı.
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Galatasaray’daki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, sahadaki enerjisini düğün sahnesine de taşıdı.
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EURO 2024'teki performansıyla dikkat çeken Yılmaz, düğündeki horon gösterisiyle sosyal medyada gündem oldu.
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Başarılı futbolcu, genç kızların kalbini yine yeni yeniden çalmayı başardı 👇
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