Antalyaspor Yeni Formalarını Toros Dağları'ndaki Otağların İçinde Tanıttı! "Torosların Çocukları"

Antalyaspor 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları sosyal medya üzerinden paylaştığı video ve fotoğraflarla tanıttı.
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Formalarının Toros Dağları'ndaki Yörükler tarafından dikildiği gösterilen video tanıtımında, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Eğer Toros Dağları'nda bir tek Yörük çadırı görürseniz, bu dünyada hiçbir güç bizi yenemez' sözü yer aldı.
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Antalyaspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Torosların çocukları, bu sezon mazisinden aldığı güçle sahada. Huzurlarınızda 2024-2025 sezonu formalarımız” ifadeleri kullanıldı.
Tanıtım videosu için:
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