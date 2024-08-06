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Antalyaspor Yeni Formalarını Toros Dağları'ndaki Otağların İçinde Tanıttı! "Torosların Çocukları"

Antalyaspor Yeni Formalarını Toros Dağları'ndaki Otağların İçinde Tanıttı! "Torosların Çocukları"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 11:55

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Antalyaspor 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları sosyal medya üzerinden paylaştığı video ve fotoğraflarla tanıttı.

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Formalarının Toros Dağları'ndaki Yörükler tarafından dikildiği gösterilen video tanıtımında, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Eğer Toros Dağları'nda bir tek Yörük çadırı görürseniz, bu dünyada hiçbir güç bizi yenemez' sözü yer aldı.

Formalarının Toros Dağları'ndaki Yörükler tarafından dikildiği gösterilen video tanıtımında, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Eğer Toros Dağları'nda bir tek Yörük çadırı görürseniz, bu dünyada hiçbir güç bizi yenemez' sözü yer aldı.

Antalyaspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Torosların çocukları, bu sezon mazisinden aldığı güçle sahada. Huzurlarınızda 2024-2025 sezonu formalarımız” ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Torosların çocukları, bu sezon mazisinden aldığı güçle sahada. Huzurlarınızda 2024-2025 sezonu formalarımız” ifadeleri kullanıldı.

Tanıtım videosu için:

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