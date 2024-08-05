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"Kocaman Bir Aileyiz" Sözünün Hakkını Veren Beşiktaş Taraftarı: Aynı Damacanadan Onlarca Kişi Su İçti

"Kocaman Bir Aileyiz" Sözünün Hakkını Veren Beşiktaş Taraftarı: Aynı Damacanadan Onlarca Kişi Su İçti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 23:00

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Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş ile Süper Kupa'da karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

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Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmayı izlerken sahada bir damacana dolaştı. Onlarca taraftar, aynı damacanadan su içerek serinledi.

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmayı izlerken sahada bir damacana dolaştı. Onlarca taraftar, aynı damacanadan su içerek serinledi.

Sosyal medyada paylaşılan video, "kocaman bir aileyiz" sözünün hakkını verdiklerini gösterdi. 😅

Sosyal medyada paylaşılan video, "kocaman bir aileyiz" sözünün hakkını verdiklerini gösterdi. 😅

Videonun tamamı için:

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