"Kocaman Bir Aileyiz" Sözünün Hakkını Veren Beşiktaş Taraftarı: Aynı Damacanadan Onlarca Kişi Su İçti

Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş ile Süper Kupa'da karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.
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Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmayı izlerken sahada bir damacana dolaştı. Onlarca taraftar, aynı damacanadan su içerek serinledi.
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Sosyal medyada paylaşılan video, "kocaman bir aileyiz" sözünün hakkını verdiklerini gösterdi. 😅
Videonun tamamı için:
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O sırada EBV: Hellooo :)
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