"Kocaman Bir Aileyiz" Sözünün Hakkını Veren Beşiktaş Taraftarı: Aynı Damacanadan Onlarca Kişi Su İçti

Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş ile Süper Kupa'da karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.