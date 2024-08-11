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Eda Ece mi Didem Soydan mı? Hangi Ünlü Gerçek Sarışın Tahmin Edebilecek misiniz?

Eda Ece mi Didem Soydan mı? Hangi Ünlü Gerçek Sarışın Tahmin Edebilecek misiniz?

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 20:08

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Türkiye'nin medya dünyasında yer alan birbirinden güzel kadın ünlülerimizin hangilerinin doğal sarışın olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!

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Her birinin güzelliğine hayran olduğumuz Türk ünlülerimizden hangilerinin doğal sarışın olduğunu tahmin etmeye çalıştık.

Her birinin güzelliğine hayran olduğumuz Türk ünlülerimizden hangilerinin doğal sarışın olduğunu tahmin etmeye çalıştık.

Peki siz, Aleyna Tilki'den Burcu Biricik'e hangi ünlünün doğal sarışın olduğunu tahmin edebilecek misiniz? Yorumlarda buluşalım 🌼

Peki siz, Aleyna Tilki'den Burcu Biricik'e hangi ünlünün doğal sarışın olduğunu tahmin edebilecek misiniz? Yorumlarda buluşalım 🌼

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