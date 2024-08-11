Eda Ece mi Didem Soydan mı? Hangi Ünlü Gerçek Sarışın Tahmin Edebilecek misiniz?

Instagram'dan Sonra TikTok'un da Kapanacağını Duyan Bir Kadın Ağlayarak Cumhurbaşkanına Yalvardı

Canlı Yayın Açıp Instagram'ın Açılışını Kutlayan Demet Akalın ve Gülben Ergen Ünlülere Taş Atmayı da Unutmadı!

Yeni Zelandalı Sporcu Paris'te Kazandığı Madalya ile Önceki Olimpiyat Madalyalarının Ağırlığını Karşılaştırdı

Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi 3 Yıl Üst Üste Aynı Marketten Aynı Ürünleri Alarak Fiyatları Karşılaştırdı

Onun İçin Sadece Çarşambaydı: Bir Youtuber Milli Atıcımız Yusuf Dikeç'in Olimpiyat Gününü Canlandırdı