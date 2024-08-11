Eda Ece mi Didem Soydan mı? Hangi Ünlü Gerçek Sarışın Tahmin Edebilecek misiniz?

Türkiye'nin medya dünyasında yer alan birbirinden güzel kadın ünlülerimizin hangilerinin doğal sarışın olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!
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Her birinin güzelliğine hayran olduğumuz Türk ünlülerimizden hangilerinin doğal sarışın olduğunu tahmin etmeye çalıştık.
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Peki siz, Aleyna Tilki'den Burcu Biricik'e hangi ünlünün doğal sarışın olduğunu tahmin edebilecek misiniz? Yorumlarda buluşalım 🌼
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