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Olimpiyat Şampiyonu Olma Hayalinden Asla Vazgeçmeyen Tom Daley: "Bedenim Zihnimin İnandığını Başarır"

Olimpiyat Şampiyonu Olma Hayalinden Asla Vazgeçmeyen Tom Daley: "Bedenim Zihnimin İnandığını Başarır"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 18:09

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Tom Daley, 21 Mayıs 1984 doğumlu İngiliz dalgıçtır ve modern dalış sporunun önde gelen isimlerinden biridir. Dalışa genç yaşta başlamış ve 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 10 metre platform dalışında bronz madalya kazanarak uluslararası alanda dikkat çekmiştir.

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2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Daley, bu başarısıyla büyük bir üne kavuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Daley, bu başarısıyla büyük bir üne kavuştu.

'Olimpiyat şampiyonu olma hayalimden asla vazgeçmeyeceğim.'

Hayallerinden vazgeçmeyen Daley'in, altın madalya yolunda adım adım ilerlediği video sosyal medyada beğeni topladı.

Hayallerinden vazgeçmeyen Daley'in, altın madalya yolunda adım adım ilerlediği video sosyal medyada beğeni topladı.

Videonun tamamı için:

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