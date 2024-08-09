Olimpiyat Şampiyonu Olma Hayalinden Asla Vazgeçmeyen Tom Daley: "Bedenim Zihnimin İnandığını Başarır"

Only Fans Hesabı da Bulunan Kanadalı Sırıkla Atlama Sporcusu Alysha Newman Bronz Madalyasını Twerk ile Kutladı

Adanalı Tatlıcı Bir İlke İmza Atarak Kıymalı Baklava Yaptı: 'Hep Acıyla Yiyoruz Bu Sefer Tatlıyla Yiyelim'