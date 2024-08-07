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Türkiye'de Yaşayan ABD'li Kadın: 'Yusuf Dikeç ABD'nin Küçük Şehirlerinde Bile Tanınıyor'

Türkiye'de Yaşayan ABD'li Kadın: 'Yusuf Dikeç ABD'nin Küçük Şehirlerinde Bile Tanınıyor'

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 17:55

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atış kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, günlerdir sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer almaya devam ediyor.

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Türkiye'de yaşadığını söyleyen ABD'li Jacqueline, ülkesinde Yusuf Dikeç'e neden hayran olduklarını açıkladı.

Türkiye'de yaşadığını söyleyen ABD'li Jacqueline, ülkesinde Yusuf Dikeç'e neden hayran olduklarını açıkladı.

ABD'li kadın, Yusuf Dikeç'in gösterişli ekipmanlar kullanmayarak Amerika'nın gözünde mazlum bir figür haline geldiğini ve Amerikalıların da mazlumları çok sevdiğini söyledi.

ABD'li kadın, Yusuf Dikeç'in gösterişli ekipmanlar kullanmayarak Amerika'nın gözünde mazlum bir figür haline geldiğini ve Amerikalıların da mazlumları çok sevdiğini söyledi.

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