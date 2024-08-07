Türkiye'de Yaşayan ABD'li Kadın: 'Yusuf Dikeç ABD'nin Küçük Şehirlerinde Bile Tanınıyor'

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atış kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, günlerdir sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer almaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de yaşadığını söyleyen ABD'li Jacqueline, ülkesinde Yusuf Dikeç'e neden hayran olduklarını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'li kadın, Yusuf Dikeç'in gösterişli ekipmanlar kullanmayarak Amerika'nın gözünde mazlum bir figür haline geldiğini ve Amerikalıların da mazlumları çok sevdiğini söyledi.
Videonun tamamı için:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın