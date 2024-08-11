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Doğum Günü İçin Mesaj Bekleyen Kadın Bambaşka Bir Sürprizle Karşılaştı

Doğum Günü İçin Mesaj Bekleyen Kadın Bambaşka Bir Sürprizle Karşılaştı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 21:29

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Doğum günleri, kişilerin sevdikleriyle birlikte kutladıkları özel günlerdir. Özellikle özenle planlanmış bir kutlama, kişinin kendini özel ve değerli hissetmesini sağlayabilir.

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Saat tam doğduğu zamanı gösterdiğinde mesaj bekleyen bir kadın, beklediği mesajı almayınca kısa süreli bir hayal kırıklığı yaşadı.

Saat tam doğduğu zamanı gösterdiğinde mesaj bekleyen bir kadın, beklediği mesajı almayınca kısa süreli bir hayal kırıklığı yaşadı.

Bir süre beklediği mesaj gelmediği için üzülen genç kadın, beklemediği bir sürprizle karşılaştı. O duygusal anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bir süre beklediği mesaj gelmediği için üzülen genç kadın, beklemediği bir sürprizle karşılaştı. O duygusal anlar sosyal medyada gündem oldu.

O anlar 👇

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