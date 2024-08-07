Eve Döndüğünde Gözlerine İnanamadı: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Eşinin Evi Dağınık Bırakmasına İsyan Etti

Çocuklarını alıp parka götüren @sule.homee isimli TikTok kullanıcısı, eve geri döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.
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Eve döndüğünde yerde kırılmış bardak ve çekirdek çöpleri olduğunu gören sosyal medya kullanısıcı, sinirlerine hakim olamadı.
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Evi temizlerken bir yandan da eşine isyan eden sosyal medya kullanıcısının takipçileri de duruma tepki gösterdi.
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