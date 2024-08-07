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Eve Döndüğünde Gözlerine İnanamadı: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Eşinin Evi Dağınık Bırakmasına İsyan Etti

Eve Döndüğünde Gözlerine İnanamadı: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Eşinin Evi Dağınık Bırakmasına İsyan Etti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 16:40

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Çocuklarını alıp parka götüren @sule.homee isimli TikTok kullanıcısı, eve geri döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.

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Eve döndüğünde yerde kırılmış bardak ve çekirdek çöpleri olduğunu gören sosyal medya kullanısıcı, sinirlerine hakim olamadı.

Eve döndüğünde yerde kırılmış bardak ve çekirdek çöpleri olduğunu gören sosyal medya kullanısıcı, sinirlerine hakim olamadı.

Evi temizlerken bir yandan da eşine isyan eden sosyal medya kullanıcısının takipçileri de duruma tepki gösterdi.

Evi temizlerken bir yandan da eşine isyan eden sosyal medya kullanıcısının takipçileri de duruma tepki gösterdi.

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