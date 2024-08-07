Yılmaz Özdil Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: "Saray Korkusundan Mikrofon Uzatamayan TRT'yi Ne Kadar Kınasak Az"

Gazeteci Yılmaz Özdil, TRT'nin ekranlarında CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yer vermemesine tepki gösterdi.
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CHP'nin önde gelen isimleri, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden Filenin Sultanları'nı izlemek için tribünlerdeydi.
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Yılmaz Özdil, TRT'nin özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın orada bulunduğuna dair tek kelime bile etmemesine tepki gösterdi.
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