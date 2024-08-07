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Yılmaz Özdil Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: "Saray Korkusundan Mikrofon Uzatamayan TRT'yi Ne Kadar Kınasak Az"

Yılmaz Özdil Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: "Saray Korkusundan Mikrofon Uzatamayan TRT'yi Ne Kadar Kınasak Az"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 12:44

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Gazeteci Yılmaz Özdil, TRT'nin ekranlarında CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yer vermemesine tepki gösterdi.

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CHP'nin önde gelen isimleri, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden Filenin Sultanları'nı izlemek için tribünlerdeydi.

CHP'nin önde gelen isimleri, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden Filenin Sultanları'nı izlemek için tribünlerdeydi.

TRT, maçı izlemek için aileleri ile birlikte orada bulunan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ekranlarında yer vermedi.

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Yılmaz Özdil, TRT'nin özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın orada bulunduğuna dair tek kelime bile etmemesine tepki gösterdi.

Yılmaz Özdil, TRT'nin özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın orada bulunduğuna dair tek kelime bile etmemesine tepki gösterdi.

“Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanına, en büyük iki şehrin başkanına Saray korkusundan mikrofon uzatamayan TRT'yi ne kadar kınasak az.'

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