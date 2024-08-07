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Çılgın Davulcu Sınır Tanımadı: İstanbul Boğazı'nda Davul Çaldı

Çılgın Davulcu Sınır Tanımadı: İstanbul Boğazı'nda Davul Çaldı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 13:40

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Farklı illerde denizin dibinde, paraşütle ve kayakla davul çalma performanslarıyla tanınan Ahmet Merih Çelik, şimdi de İstanbul Boğazı’nda deniz bisikleti üzerinde davul çalarak çılgınlıklarına bir yenisini daha ekledi.

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İstanbul sahilinde izleyici kitlesi toplayan Çelik’in performansı sırasında, deniz bisikletinin üzerinde davulla ritim tutmasıyla ortaya renki görüntüler çıktı.

İstanbul sahilinde izleyici kitlesi toplayan Çelik’in performansı sırasında, deniz bisikletinin üzerinde davulla ritim tutmasıyla ortaya renki görüntüler çıktı.

"İstanbul’da deniz bisikletlerini gördüğümde böyle bir etkinlik yapma fikri aklıma geldi ve bunu gerçekleştirdim. İstanbul Boğazı’ndaki güzellik ve enfes manzara beni daha da motive etti. İlk denememde zorlandım ama manzaranın etkisiyle performansım daha kolay oldu. Daha büyük sürprizlere hazır olun"

"İstanbul’da deniz bisikletlerini gördüğümde böyle bir etkinlik yapma fikri aklıma geldi ve bunu gerçekleştirdim. İstanbul Boğazı’ndaki güzellik ve enfes manzara beni daha da motive etti. İlk denememde zorlandım ama manzaranın etkisiyle performansım daha kolay oldu. Daha büyük sürprizlere hazır olun"

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