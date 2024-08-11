Olimpiyatların Kapanış Gününde Tehlikeli Görüntü: Yarı Çıplak şekilde Eyfel Kulesi'ne Tırmandı

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Paris 2024 Olimpiyatları'nın kapanışı nedeniyle görevlendirilen binlerce polise rağmen Fransa'nın simge yapılarından biri olan Eyfel Kulesi'nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
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Olimpiyatlar sebebiyle simge yapının üzerine yerleştirilen olimpiyat halkalarının hemen üzerinde bir kişi yarı çıplak bir şekilde kuleye tırmanmaya başladı. Durumu fark eden polis ekipleri hızlıca bölgeyi boşalttı. Görenleri hayrete düşüren görüntüler sonrası şüphelinin gözaltına alınıp alınmadığı bilinmezken, o anlar bölgedeki insanların cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler; 📹
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gündem olmak için çırılçıplak olması daha iyi olurdu😂😂😂