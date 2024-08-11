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Olimpiyatların Kapanış Gününde Tehlikeli Görüntü: Yarı Çıplak şekilde Eyfel Kulesi'ne Tırmandı

Olimpiyatların Kapanış Gününde Tehlikeli Görüntü: Yarı Çıplak şekilde Eyfel Kulesi'ne Tırmandı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.08.2024 - 23:05

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Paris 2024 Olimpiyatları'nın kapanışına saatler kala bir kişi Eyfel Kulesi'ne yarı çıplak şekilde tırmandı. Gördüğü manzara karşısında şaşıran insanlar o anları kayda aldı. Polis kısa sürede bölgeyi tahliye ederken, Eyfel Kulesi'ne tırmanan kişinin gözaltına alınıp alınmadığı bilinmiyor. 

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Paris 2024 Olimpiyatları'nın kapanışı nedeniyle görevlendirilen binlerce polise rağmen Fransa'nın simge yapılarından biri olan Eyfel Kulesi'nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nın kapanışı nedeniyle görevlendirilen binlerce polise rağmen Fransa'nın simge yapılarından biri olan Eyfel Kulesi'nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Olimpiyatlar sebebiyle simge yapının üzerine yerleştirilen olimpiyat halkalarının hemen üzerinde bir kişi yarı çıplak bir şekilde kuleye tırmanmaya başladı. Durumu fark eden polis ekipleri hızlıca bölgeyi boşalttı. Görenleri hayrete düşüren görüntüler sonrası şüphelinin gözaltına alınıp alınmadığı bilinmezken, o anlar bölgedeki insanların cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler; 📹

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nevertheless

gündem olmak için çırılçıplak olması daha iyi olurdu😂😂😂