Hem Kendini Hem de Trafiği Tehlikeye Attı: Telefonunu Düşüren Motosiklet Sürücüsü Yol Ortasında Durdu

İstanbul'da E5 karayolu üzerinde telefonunu düşüren bir motosiklet sürücüsü aniden yol ortasında durarak hem kendini hem de trafiği tehlikeye soktu. Bir süre sonra motosikleti kenara alan motosiklet sürücüsü videonun sonuna kırılan telefonunun görselini koydu.
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Sosyal medya platformu Instagram'da 'elirariderovic' ismiyle video paylaşan bir motosiklet sürücüsü E5 Karayolu üzerinde telefonunu düşürdükten sonra yaşananları kayda aldı.
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Telefonunun düştüğünü fark eden motosiklet sürücüsü aniden yolun ortasında durdu. hem kendini hem de trafiği tehlikeye atan sürücüye yoldan geçen araçlar korna çaldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte görüntüler; 📹
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