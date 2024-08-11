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BTP Lideri Hüseyin Baş'tan Olay Yaratacak Sözler: 'İsrailli Yöneticiler Erdoğan Kalsın İstiyor'

BTP Lideri Hüseyin Baş'tan Olay Yaratacak Sözler: 'İsrailli Yöneticiler Erdoğan Kalsın İstiyor'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.08.2024 - 20:56

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş,İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı 'Saddam' benzetmesini yorumladı. Bu tarz söylemlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalması için söylendiğini belirten Baş, 'Onlar gitsin istemiyor, kalsın istiyor. İsrail en rahat dönemini son 20 yıldır yaşıyor. Ortadoğu'nun garantörü Türkiye'dir, Ortadoğu 20 yıldır kan gölüne döndü. Kimin işine geliyor bu? İsrail'in işine geliyor.' dedi. 

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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın geçtiğimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili 'Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin' sözlerini Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın geçtiğimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili 'Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin' sözlerini Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tarz açıklamaların Erdoğan'ın gitmesi için değil, kalması için yapıldığını söyleyen Baş, 'Onlar gitsin istemiyor, kalsın istiyor. İsrail en rahat dönemini son 20 yıldır yaşıyor. Ortadoğu'nun garantörü Türkiye'dir, Ortadoğu 20 yıldır kan gölüne döndü. Kimin işine geliyor bu? İsrail'in işine geliyor.' dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tarz açıklamaların Erdoğan'ın gitmesi için değil, kalması için yapıldığını söyleyen Baş, 'Onlar gitsin istemiyor, kalsın istiyor. İsrail en rahat dönemini son 20 yıldır yaşıyor. Ortadoğu'nun garantörü Türkiye'dir, Ortadoğu 20 yıldır kan gölüne döndü. Kimin işine geliyor bu? İsrail'in işine geliyor.' dedi.

Öte yandan bir başka ülkenin bakanının Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na laf söyleyemeyeceğini de söyleyen baş, 'Onlar Cumhurbaşkanımızı ona buna benzeteceğine Netanyahu'nun Hitler'le olan benzerliğini konuşsun.' dedi. İşte o paylaşım; 📹

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Bir gece ansızın girer ya öyle deme dünyaya yön veriyor hırsızlıkta