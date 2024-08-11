BTP Lideri Hüseyin Baş'tan Olay Yaratacak Sözler: 'İsrailli Yöneticiler Erdoğan Kalsın İstiyor'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş,İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı 'Saddam' benzetmesini yorumladı. Bu tarz söylemlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalması için söylendiğini belirten Baş, 'Onlar gitsin istemiyor, kalsın istiyor. İsrail en rahat dönemini son 20 yıldır yaşıyor. Ortadoğu'nun garantörü Türkiye'dir, Ortadoğu 20 yıldır kan gölüne döndü. Kimin işine geliyor bu? İsrail'in işine geliyor.' dedi.