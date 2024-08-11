Kiraladığı Evin Sahibi Tarafından Banyoda Gözetlendi! 'İstanbul'a Giderseniz Mehmet'in Evinde Kalmayın'

Turistin gezi için İstanbul'a gelen bir kadın, ev kiralama uygulamalarından birinden kiraladığı evin sahibi tarafından gözetlendiğini söyledi. Ev sahibinin kendisi banyodayken içeri bakmaya çalıştığını söyleyen genç kadın, durumu kiralama şirketine bildirdiğini ancak bir şey yapılmadığını söyleyerek, 'Bir kadın olarak İstanbul'a giderseniz Mehmet'in evinde kalmayın.' dedi.
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Turist olarak İstanbul'a bir kadının yaşadığı korkunç deneyim sosyal medyada gündem oldu. Kısa süreli olarak bir ev kiralayan kadın, ev sahibinin kendisini gözetlediğini söyledi.
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İlk seferde odasında üzerini değiştirirken adamın mutfak penceresinden kendisine baktığını fark ettiğini söyleyen genç kadın, kendini korumak için küçük bir makasla gezdiğini söyledi. Ev sahibinin gece banyodayken de geldiğini söyleyen ve kapıdan içeriye doğru baktığını belirten kadın, 'Ona neden içeri baktığını sorduğumda 'Kedimi arıyorum' dedi. Hepimiz biliyoruz ki o kedi aramıyordu. İstanbul'a gidecek kadınlar Mehmet'in evinde kalmayın.' dedi.
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