Kiraladığı Evin Sahibi Tarafından Banyoda Gözetlendi! 'İstanbul'a Giderseniz Mehmet'in Evinde Kalmayın'

Turistin gezi için İstanbul'a gelen bir kadın, ev kiralama uygulamalarından birinden kiraladığı evin sahibi tarafından gözetlendiğini söyledi. Ev sahibinin kendisi banyodayken içeri bakmaya çalıştığını söyleyen genç kadın, durumu kiralama şirketine bildirdiğini ancak bir şey yapılmadığını söyleyerek, 'Bir kadın olarak İstanbul'a giderseniz Mehmet'in evinde kalmayın.' dedi.