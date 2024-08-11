'Altındağ Katliamı'nda Yeni Görüntü: "Küpesi Var mı?' Sorusuna 'Kafası Yok' Dedi Ya, Lanet Olsun"

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan 'katliam' görüntülerine tepkiler sürerken yeni bir görüntü ortaya çıktı. Olayın ortaya çıktığı gün hayvanların atıldığı çukurda inceleme sürerken bir avukatın 'Küpeleri var mı?' sorusuna yanıt veren İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilisi 'Kafası yok' dedi. Paylaşılan görüntü Altındağ Belediyesi'nin açıklamasını yalanlar nitelikte olarak görüldü.
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde açılan bir çukurun içerisine poşetlerle atılmış onlarca köpek parçası bulunması sonrası sosyal medyada tepkiler sürüyor.
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TELE 1 muhabiri Umut Taştan'ın paylaştığı yeni görüntüler ise belediyenin açıklamasını yalanlar nitelikte oldu. Ekiplerin bölgede inceleme yaptığı sırada bir avukatın 'Küpeleri var mı?' sorusuna yanıt veren İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilisi 'Kafası yok' dedi. Bunun üzerine videoya alan kişi "Kafası yok' dedi ya, lanet olsun." diyerek olaya tepki gösterdi. İşte o anlar; 📹
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