5 Yaşındaki Zayn, Milyonluk Arabanın Üstünden Atladı: Yusuf Dikeç Pozu Verdi!

Kullandığı araçlarla gündemden düşmeyen Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bu defa yaptığı şova Yusuf Dikeç'in ikonik pozunu da ekledi.
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5 yaşındaki Zayn, UTV ile milyonluk aracın üzerinden atlayarak adeta akrobasi gösterisi yaptı.
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Nefes kesen gösterinin ardından minik Zayn, zafer pozu olarak Yusuf Dikeç'in olimpiyatlarda ikolikleşen hareketini yaparak yeniden sosyal medyada gündem oldu.
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