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5 Yaşındaki Zayn, Milyonluk Arabanın Üstünden Atladı: Yusuf Dikeç Pozu Verdi!

5 Yaşındaki Zayn, Milyonluk Arabanın Üstünden Atladı: Yusuf Dikeç Pozu Verdi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 17:40

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Kullandığı araçlarla gündemden düşmeyen Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bu defa yaptığı şova Yusuf Dikeç'in ikonik pozunu da ekledi.

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5 yaşındaki Zayn, UTV ile milyonluk aracın üzerinden atlayarak adeta akrobasi gösterisi yaptı.

5 yaşındaki Zayn, UTV ile milyonluk aracın üzerinden atlayarak adeta akrobasi gösterisi yaptı.

Nefes kesen gösterinin ardından minik Zayn, zafer pozu olarak Yusuf Dikeç'in olimpiyatlarda ikolikleşen hareketini yaparak yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Nefes kesen gösterinin ardından minik Zayn, zafer pozu olarak Yusuf Dikeç'in olimpiyatlarda ikolikleşen hareketini yaparak yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Videonun tamamı için:

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