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Sinan Oğan'ın Açıklaması Yeniden Gündemde: "Ümit Özdağ Bakanlık Verilirse Erdoğan'ı Destekleyeceğini Söyledi"

Sinan Oğan'ın Açıklaması Yeniden Gündemde: "Ümit Özdağ Bakanlık Verilirse Erdoğan'ı Destekleyeceğini Söyledi"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 18:27 Son Güncelleme: 11.08.2024 - 18:30

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Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhur İttifakı'ndan bakanlık talep ettiği ile ilgili bir açıklama yapmıştı.

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Sinan Oğan ve Ümit Özdağ, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde birbirinden farklı tutumlar sergilemişti. Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıklarken, Ümit Özdağ ise Millet İttifakı'na daha yakın durduğunu belirtmişti.

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde birbirinden farklı tutumlar sergilemişti. Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıklarken, Ümit Özdağ ise Millet İttifakı'na daha yakın durduğunu belirtmişti.

Oğan, katıldığı bir televizyon programında Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Cumhur İttifakı ile görüşerek bakanlık talep ettiğini iddia etmişti. Sinan Oğan'ın bu açıklaması yeniden gündem oldu.

Oğan, katıldığı bir televizyon programında Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Cumhur İttifakı ile görüşerek bakanlık talep ettiğini iddia etmişti. Sinan Oğan'ın bu açıklaması yeniden gündem oldu.

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