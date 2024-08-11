Sinan Oğan'ın Açıklaması Yeniden Gündemde: "Ümit Özdağ Bakanlık Verilirse Erdoğan'ı Destekleyeceğini Söyledi"

Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhur İttifakı'ndan bakanlık talep ettiği ile ilgili bir açıklama yapmıştı.
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Sinan Oğan ve Ümit Özdağ, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde birbirinden farklı tutumlar sergilemişti. Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıklarken, Ümit Özdağ ise Millet İttifakı'na daha yakın durduğunu belirtmişti.
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Oğan, katıldığı bir televizyon programında Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Cumhur İttifakı ile görüşerek bakanlık talep ettiğini iddia etmişti. Sinan Oğan'ın bu açıklaması yeniden gündem oldu.
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