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İBB’nin Açtığı Kent Lokantaları AK Parti Yönetimindeki Belediyelerde de Hayata Geçti: "Haydi Sofraya"

İBB’nin Açtığı Kent Lokantaları AK Parti Yönetimindeki Belediyelerde de Hayata Geçti: "Haydi Sofraya"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 15:45

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilkini Haziran 2022'de kurduğu Kent Lokantaları, Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başladı.

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İBB'nin sayısını 14'e çıkardığı lokantaların son örneği, Antep'te "Haydi Sofraya" adıyla 4 şube olarak faaliyete başladı.

İBB'nin sayısını 14'e çıkardığı lokantaların son örneği, Antep'te "Haydi Sofraya" adıyla 4 şube olarak faaliyete başladı.

AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Haydi Sofraya" lokantası sayısının yakında 7'ye çıkacağını duyurdu.

AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Haydi Sofraya" lokantası sayısının yakında 7'ye çıkacağını duyurdu.

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