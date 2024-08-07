İBB’nin Açtığı Kent Lokantaları AK Parti Yönetimindeki Belediyelerde de Hayata Geçti: "Haydi Sofraya"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilkini Haziran 2022'de kurduğu Kent Lokantaları, Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başladı.
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İBB'nin sayısını 14'e çıkardığı lokantaların son örneği, Antep'te "Haydi Sofraya" adıyla 4 şube olarak faaliyete başladı.
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AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Haydi Sofraya" lokantası sayısının yakında 7'ye çıkacağını duyurdu.
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