Yaşlı Bir Teyze Neden Okul Okuyamadığın Anlattı: "İsmet İnönü Öldü Biz Okula Gidemedik"

Yaşlı bir teyze, çocukluğunda neden okul okuyamadığını anlattı.
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Yaşlı teyze, çocukluk dönemlerinde kız çocuklarının okutulmadığını ancak İsmet İnönü'nün kız çocuklarının okumasını desteklediğini belirtti.
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"İsmet İnönü, 'Kadınlarımız da okusun, bilgili olsun, ezilmesin' dedi. Jandarmalar gelirdi, 'Kız çocuklarını okutun' derdi. İsmet İnönü öldü, biz okula gidemedik."
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Şimdi İnönü'yü eleştirenler kadını "evde oturup çocuk doğurması gereken kümes hayvanı" olarak görüyorlar.
Siyasal islam zulmüne maruz kalmış nice anadolu kadınından biri sadece
ulan bu nasıl yalan ismet inönünün ölüm tarihi 1973 bu hesaba göre bu kadın 1960'lı yıllarda doğmuş ama bu kadın 80 yaşında vardır
hee teyzenin işi gücü yok konuyla ilgili palavra sıkacak :d ayrıca kadın o kadar yaşlı değil, sadece dişleri yok