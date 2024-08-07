Amerika'da Bir Köpek Pil ile Oyun Oynarken Yangın Çıkmasına Sebep Oldu!

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir evde, pil ile oyun oynamak isteyen köpeğin yangına sebep olduğu görüntüler ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görüntülerde, bir köpeğin normal bir şekilde oyun oynadığı görülse de sonrasında oynadığı oyun felakete dönüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pil ile oynayan köpek, bir anda yangın çıkmasına sebep oldu. Görüntüler evdeki kameraya kaydedildi.
Videonun tamamı için:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
köpek yangın çıkarmamış sahipleri kalitesiz elektronik eşya almış
bunun bu arada kalitesizlikle alakası yok lityum-iyon her hangi bir pilin korumasını delip havayla temas ettirirseniz aynı sonucu alırsınız