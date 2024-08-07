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Amerika'da Bir Köpek Pil ile Oyun Oynarken Yangın Çıkmasına Sebep Oldu!

Amerika'da Bir Köpek Pil ile Oyun Oynarken Yangın Çıkmasına Sebep Oldu!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 18:28

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir evde, pil ile oyun oynamak isteyen köpeğin yangına sebep olduğu görüntüler ortaya çıktı.

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Görüntülerde, bir köpeğin normal bir şekilde oyun oynadığı görülse de sonrasında oynadığı oyun felakete dönüştü.

Görüntülerde, bir köpeğin normal bir şekilde oyun oynadığı görülse de sonrasında oynadığı oyun felakete dönüştü.

Pil ile oynayan köpek, bir anda yangın çıkmasına sebep oldu. Görüntüler evdeki kameraya kaydedildi.

Pil ile oynayan köpek, bir anda yangın çıkmasına sebep oldu. Görüntüler evdeki kameraya kaydedildi.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Osman Elmallı

köpek yangın çıkarmamış sahipleri kalitesiz elektronik eşya almış

Investor

bunun bu arada kalitesizlikle alakası yok lityum-iyon her hangi bir pilin korumasını delip havayla temas ettirirseniz aynı sonucu alırsınız