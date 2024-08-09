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Adanalı Tatlıcı Bir İlke İmza Atarak Kıymalı Baklava Yaptı: 'Hep Acıyla Yiyoruz Bu Sefer Tatlıyla Yiyelim'

Adanalı Tatlıcı Bir İlke İmza Atarak Kıymalı Baklava Yaptı: 'Hep Acıyla Yiyoruz Bu Sefer Tatlıyla Yiyelim'

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 11:44

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Kebabıyla ünlü Adana'da, dededen ve babadan kalma tatlıcılık mesleğini 20 yıldır büyük bir tutkuyla sürdüren Ali Büyükdaş, 3 yıldır üzerinde çalıştığı kıymalı baklavayı nihayet tamamladı.

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Adanalıların çok sevdiği et ile tatlıyı buluşturduğunu belirten Büyükdaş, dünyada ilk olduğuna dikkat çektiği kıymalı baklavanın patentini almak için de başvuruda bulundu.

Adanalıların çok sevdiği et ile tatlıyı buluşturduğunu belirten Büyükdaş, dünyada ilk olduğuna dikkat çektiği kıymalı baklavanın patentini almak için de başvuruda bulundu.

Parkta vatandaşlara kıymalı baklava ikramında bulunan Ali Büyükdaş, baklavanın içinde ne olduğunu önce söylemedi. Deneyenler, baklavanın kıymalı olduğunu öğrenince Adana'nın yeni lezzetine tam not verdi.

Parkta vatandaşlara kıymalı baklava ikramında bulunan Ali Büyükdaş, baklavanın içinde ne olduğunu önce söylemedi. Deneyenler, baklavanın kıymalı olduğunu öğrenince Adana'nın yeni lezzetine tam not verdi.

'Adana’nın eksiği buydu, ustamız tamamlamış oldu'

Yeni baklava çeşidine ilginin yoğun olduğunu kaydeden Büyükdaş, kıymalı baklavanın kilosunu ise 600 TL’den satışa sundu.

Yeni baklava çeşidine ilginin yoğun olduğunu kaydeden Büyükdaş, kıymalı baklavanın kilosunu ise 600 TL’den satışa sundu.

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