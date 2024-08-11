Çevresine Aldırış Etmedi! Marmaray'da Uyuşturucu Madde Kullandı

İstanbul'da bir kadının Marmaray içerisinde uyuşturucu kullandığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeyen kadın, çantasının içerisinde bulunan poşeti defalarca kokladı.
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Gebze yönüne giden Marmaray'a binen bir yolcu, çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden çantasının içinde bulunan poşette bulunan uyuşturucu maddeyi kullandı.
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Kadının uyuşturucu madde kullandığını gören aynı vagondaki bir başka yolcu o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İşte o görüntüler; 📹
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