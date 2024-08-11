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Victor Axelsen Tokyo 2021 ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda Verilen Altın Madalyaları Karşılaştırdı

Victor Axelsen Tokyo 2021 ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda Verilen Altın Madalyaları Karşılaştırdı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 20:43

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Paris 2024 Olimpiyatları'nın badminton dalında Danimarka'yı temsil eden Victor Axelsen, Tokyo 2021 ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyaları karşılaştırdı.

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Tokyo 2021 ve Paris 2024 Olimpiyatlarında erkekler teklerde altın madalya kazanan Axelsen, dünya çapında tanınan bir badminton oyuncusu olarak biliniyor.

Tokyo 2021 ve Paris 2024 Olimpiyatlarında erkekler teklerde altın madalya kazanan Axelsen, dünya çapında tanınan bir badminton oyuncusu olarak biliniyor.

Axelsen, kazandığı altın madalyaları karşılaştırdı. Çoğu sosyal medya kullanıcısı Tokyo 2021'de verilen altın madalyayı daha güzel buldu.

Axelsen, kazandığı altın madalyaları karşılaştırdı. Çoğu sosyal medya kullanıcısı Tokyo 2021'de verilen altın madalyayı daha güzel buldu.

Peki sizce hangi madalya daha güzel görünüyor?

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