Yürekleri Isıtacak Görüntü: Kocaeli'de Bir Kişi Sokaktaki Köpeğe Eliyle Su İçirdi

Kocaeli'de bir kişi, yanına gelen köpeğin susadığını fark ederek elleriyle su içirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada gündem olurken, vatandaşın bu davranışı yürekleri ısıttı.
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Türkiye bir yandan sokak hayvanlarıyla ilgili Meclis'ten geçen yasayı tartışmaya devam ederken, bir yandan da yürekleri ısıtacak görüntüler gelmeye devam ediyor.
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Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sıcaktan bunalan köpeği fark eden vatandaş, eline su doldurarak köpeğe içirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük takdir topladı. 📹
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