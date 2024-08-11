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Yürekleri Isıtacak Görüntü: Kocaeli'de Bir Kişi Sokaktaki Köpeğe Eliyle Su İçirdi

Yürekleri Isıtacak Görüntü: Kocaeli'de Bir Kişi Sokaktaki Köpeğe Eliyle Su İçirdi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.08.2024 - 22:38

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Kocaeli'de bir kişi, yanına gelen köpeğin susadığını fark ederek elleriyle su içirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada gündem olurken, vatandaşın bu davranışı yürekleri ısıttı.

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Türkiye bir yandan sokak hayvanlarıyla ilgili Meclis'ten geçen yasayı tartışmaya devam ederken, bir yandan da yürekleri ısıtacak görüntüler gelmeye devam ediyor.

Türkiye bir yandan sokak hayvanlarıyla ilgili Meclis'ten geçen yasayı tartışmaya devam ederken, bir yandan da yürekleri ısıtacak görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sıcaktan bunalan köpeği fark eden vatandaş, eline su doldurarak köpeğe içirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük takdir topladı. 📹

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