Ayda 750 Lira ile Geçinebildiğini İddia Eden Bir Öğrenci Matematiğin Sınırlarını Zorladı

Sokak röportajına denk gelen bir genç, Türkiye'de ekonominin kötü olmadığını savundu. Öğrencinin açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.
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Öğrenci, bir ay boyunca aldığı 750 lira bursla geçinebildiğini iddia etti ve günde sadece bir simit ile bir poğaça yediğini belirtti.
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Matematiksel olarak 750 lira ile bir ay boyunca sadece simit ve poğaça yiyerek geçinmesi imkansız olan genç, yine de söylediklerinde ısrarcı oldu.
Hayrete düşüren o röportaj👇
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