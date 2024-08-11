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Ayda 750 Lira ile Geçinebildiğini İddia Eden Bir Öğrenci Matematiğin Sınırlarını Zorladı

Ayda 750 Lira ile Geçinebildiğini İddia Eden Bir Öğrenci Matematiğin Sınırlarını Zorladı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 22:03

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Sokak röportajına denk gelen bir genç, Türkiye'de ekonominin kötü olmadığını savundu. Öğrencinin açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

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Öğrenci, bir ay boyunca aldığı 750 lira bursla geçinebildiğini iddia etti ve günde sadece bir simit ile bir poğaça yediğini belirtti.

Öğrenci, bir ay boyunca aldığı 750 lira bursla geçinebildiğini iddia etti ve günde sadece bir simit ile bir poğaça yediğini belirtti.

Matematiksel olarak 750 lira ile bir ay boyunca sadece simit ve poğaça yiyerek geçinmesi imkansız olan genç, yine de söylediklerinde ısrarcı oldu.

Matematiksel olarak 750 lira ile bir ay boyunca sadece simit ve poğaça yiyerek geçinmesi imkansız olan genç, yine de söylediklerinde ısrarcı oldu.

Hayrete düşüren o röportaj👇

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