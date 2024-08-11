Erman Toroğlu Bu Defa 'Seks' Yorumladı! 'İyi Seks İyi Spordur Hocam'

Ekol TV'de Ekol Futbol programında yorumculuk yapan Erman Toroğlu, dikkat çeken 'seks' açıklamalarında bulundu. konuşmasının bir bölümünde 'Erman'la Onur spor ve seks programı' diyen Toroğlu, sunucu Onur Yıldız'ın 'Spor ve sağlık programı' düzeltmesi üzerine, 'Hocam seks de sağlıktır aslında yani spordur. İyi seks iyi spordur hocam, çok net söylüyorum ama insanlar korkuyor bunları konuşmaktan.' dedi.