Görüş Bildir
Haberler
Video
Erman Toroğlu Bu Defa 'Seks' Yorumladı! 'İyi Seks İyi Spordur Hocam'

Erman Toroğlu Bu Defa 'Seks' Yorumladı! 'İyi Seks İyi Spordur Hocam'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.08.2024 - 00:31

İçerik Devam Ediyor

Ekol TV'de Ekol Futbol programında yorumculuk yapan Erman Toroğlu, dikkat çeken 'seks' açıklamalarında bulundu. konuşmasının bir bölümünde 'Erman'la Onur spor ve seks programı' diyen Toroğlu, sunucu Onur Yıldız'ın 'Spor ve sağlık programı' düzeltmesi üzerine, 'Hocam seks de sağlıktır aslında yani spordur. İyi seks iyi spordur hocam, çok net söylüyorum ama insanlar korkuyor bunları konuşmaktan.' dedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ekol TV ekranlarında spor yorumculuğu yapan Erman Toroğlu'nun aniden seks hakkındaki düşüncelerini anlattığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ekol TV ekranlarında spor yorumculuğu yapan Erman Toroğlu'nun aniden seks hakkındaki düşüncelerini anlattığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ekol TV spor müdürü Onur Yıldız'ın konuyu değiştirme çabalarına rağmen seks hakkında konuşmaya devam eden Toroğlu, 'Hocam seks de sağlıktır aslında yani spordur. İyi seks iyi spordur hocam, çok net söylüyorum ama insanlar korkuyor bunları konuşmaktan.' dedi. İşte o anlar; 📹

Toroğlu'nun seks hakkındaki düşüncelerine sosyal medyadan destek geldi. 👇

Toroğlu'nun seks hakkındaki düşüncelerine sosyal medyadan destek geldi. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın