Erman Toroğlu Bu Defa 'Seks' Yorumladı! 'İyi Seks İyi Spordur Hocam'

Ekol TV'de Ekol Futbol programında yorumculuk yapan Erman Toroğlu, dikkat çeken 'seks' açıklamalarında bulundu. konuşmasının bir bölümünde 'Erman'la Onur spor ve seks programı' diyen Toroğlu, sunucu Onur Yıldız'ın 'Spor ve sağlık programı' düzeltmesi üzerine, 'Hocam seks de sağlıktır aslında yani spordur. İyi seks iyi spordur hocam, çok net söylüyorum ama insanlar korkuyor bunları konuşmaktan.' dedi.
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Ekol TV ekranlarında spor yorumculuğu yapan Erman Toroğlu'nun aniden seks hakkındaki düşüncelerini anlattığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Ekol TV spor müdürü Onur Yıldız'ın konuyu değiştirme çabalarına rağmen seks hakkında konuşmaya devam eden Toroğlu, 'Hocam seks de sağlıktır aslında yani spordur. İyi seks iyi spordur hocam, çok net söylüyorum ama insanlar korkuyor bunları konuşmaktan.' dedi. İşte o anlar; 📹
Toroğlu'nun seks hakkındaki düşüncelerine sosyal medyadan destek geldi. 👇
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