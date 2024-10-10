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Temizlik Görevlisi Bir Babaya Kızı ve Eşi Tarafından Yapılan Sürpriz Şu Karanlık Günlerde Kalpleri Isıttı

Temizlik Görevlisi Bir Babaya Kızı ve Eşi Tarafından Yapılan Sürpriz Şu Karanlık Günlerde Kalpleri Isıttı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 14:53

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Ülkemiz peş peşe kötü olaylarla sarsıldı. Yaşananlar herkesin psikolojisini derinden etkiledi. Güzel bir habere çok ihtiyacımız olan şu günlerde beklenen görüntüler Rize'den geldi.

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Rize'de temizlik görevlisi olan bir babaya eşi ve kızı tarafından tatlı bir sürpriz hazırlandı.

Rize'de temizlik görevlisi olan bir babaya eşi ve kızı tarafından tatlı bir sürpriz hazırlandı.

Babanın duygusal anları ve ailenin sıcaklığı, şu kötü günlerde izleyenlerin de kalbini ısıttı.

Babanın duygusal anları ve ailenin sıcaklığı, şu kötü günlerde izleyenlerin de kalbini ısıttı.

İşte o sürpriz;

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mb

Kim ağlıyor!!! Soğan doğruyorlar burada

garibann

bu nasıl sürpriz be adamın dibinde kamera var :)))