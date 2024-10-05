Oyuncakçıda Gezerken Tamamen Kendisi Gibi Olan Bir Oyuncak Gören Miniğin Sevinci Kalbinize Dokunacak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_3MHa...
Moda endüstrisi, oyunlar, televizyon dizileri ve oyuncaklar, bireyleri belirli bir kalıba yerleştirme eğiliminde. Bu unsurlar, toplumun genel düşünce yapısını ve algılarını etkileyerek, bireylerin kendileri ve fiziksel görünümleri üzerine düşünmesine sebep olur. Bazı şirketler geç de olsa bu durumu tersine çevirmek için adımlar atmaya başladı.
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Minik bir kız, oyuncakçıda gezerken kendisine çok benzeyen bir oyuncak gördü.
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Minik kızın o anda yaşadığı mutluluk kalpleri ısıttı.
İşte o video;
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