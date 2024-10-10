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Yediği Su Boncuklarını Dışkılayan Köpeğin Görüntüsü İzleyenleri Hayrete Düşürdü! Tüm Renkli Boncukları Çıkardı

Yediği Su Boncuklarını Dışkılayan Köpeğin Görüntüsü İzleyenleri Hayrete Düşürdü! Tüm Renkli Boncukları Çıkardı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.10.2024 - 14:28

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Sahibi tarafından veterinere götürülen köpeğin yediği su boncuklarını dışkıladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüyü izleyenler arasında görüntüyü komik bulanlar olduğu kadar, köpeğin sağlığını düşünenler de oldu.

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Sosyal medyada bir kişi, köpeğinin yanlışlıkla su boncuğu yediğini fark ederek hemen veterinere götürdü.

Sosyal medyada bir kişi, köpeğinin yanlışlıkla su boncuğu yediğini fark ederek hemen veterinere götürdü.

Köpeğin yediği boncukları doğal yollarla çıkarmasını bekleyen veterinerin kaydettiği görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Yediği yüzlerce renkli boncuğu dışkılayan köpeğin o anlarını izleyenler köpeğin sağlığı nedeniyle endişelendi.

Köpeğin yediği boncukları doğal yollarla çıkarmasını bekleyen veterinerin kaydettiği görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Yediği yüzlerce renkli boncuğu dışkılayan köpeğin o anlarını izleyenler köpeğin sağlığı nedeniyle endişelendi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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