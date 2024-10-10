2 Bin Liraya Yakın Hesap Ödediği Restoranda Servis Ücreti Geldi! Tüketici Hakem Heyeti'ne Şikayet Etti

Gittiği restoranda verdiği siparişlerin ücretinin yanı sıra 'servis ücreti' adı altında para istenmesine tepki gösteren bir kadın, konuyu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı. 2 bin liraya yakın hesap ödediğini söyleyen vatandaş, para iadesi talep etti.
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Gittiği bir restoranda 2 bin liraya yakın hesap ödedikten sonra 'servis ücreti' gelmesine isyan eden kadın durumu Tüketici Hakem Heyeti'ne bildirdi.
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