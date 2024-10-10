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2 Bin Liraya Yakın Hesap Ödediği Restoranda Servis Ücreti Geldi! Tüketici Hakem Heyeti'ne Şikayet Etti

2 Bin Liraya Yakın Hesap Ödediği Restoranda Servis Ücreti Geldi! Tüketici Hakem Heyeti'ne Şikayet Etti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.10.2024 - 13:20

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Gittiği restoranda verdiği siparişlerin ücretinin yanı sıra 'servis ücreti' adı altında para istenmesine tepki gösteren bir kadın, konuyu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı. 2 bin liraya yakın hesap ödediğini söyleyen vatandaş, para iadesi talep etti.

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Gittiği bir restoranda 2 bin liraya yakın hesap ödedikten sonra 'servis ücreti' gelmesine isyan eden kadın durumu Tüketici Hakem Heyeti'ne bildirdi.

Gittiği bir restoranda 2 bin liraya yakın hesap ödedikten sonra 'servis ücreti' gelmesine isyan eden kadın durumu Tüketici Hakem Heyeti'ne bildirdi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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