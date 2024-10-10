Amerika'da Günlerdir Beklenen Milton Kasırgası Başladı: Ülke Savaş Alanına Döndü

Bildiğiniz üzere Amerika kasırgaları ile meşhur. Geçtiğimiz haflalarda yetkililerin uyarısı ile Milton Kasırgası için önlemler alınmaya başlandı. İnsanlar evlerinin dış cephelerini güvenlik önlemleri ile donatırken, evlerine ise yiyecek stoğu yapmıştı.
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Beklenen Kasırga geçtiğimiz saatlerde beklenildiği gibi sert bir şekilde başladı ve ortalığı savaş alanına çevirdi.
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Pek çok yapının zarar gördüğü ülkeden görüntüler de gelmeye başladı.
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Ülkenin farklı bölgelerinde korkutucu anlar yaşandı;
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Bazı yapılar kullanılmaz hale geldi;
İşte o görüntüler;
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