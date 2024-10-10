Amerika'da Günlerdir Beklenen Milton Kasırgası Başladı: Ülke Savaş Alanına Döndü

Bildiğiniz üzere Amerika kasırgaları ile meşhur. Geçtiğimiz haflalarda yetkililerin uyarısı ile Milton Kasırgası için önlemler alınmaya başlandı. İnsanlar evlerinin dış cephelerini güvenlik önlemleri ile donatırken, evlerine ise yiyecek stoğu yapmıştı.