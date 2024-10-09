İzmir'de Yaralı Bir Geyik Görülmüştü: Yaralı Geyik Görmenin Türk Mitolojisindeki Anlamı Yeniden Gündem Oldu

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de bir geyik yaralı bir şekilde bir fabrikaya sığınmış, daha sonra geyiğin silah ile vurulduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine sosyal medyada 'yaralı geyik' görmenin Türk mitolojisindeki anlamını bilen kullanıcılar ülkemizin başına kötü şeyler geleceği hakkında konuşmaya başladı.