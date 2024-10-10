Kadın Cinayetleri Sorusunu Reddetmesi Çok Eleştirilen Şevval Sam'dan Yeni Açıklama Geldi!

Geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenen Şevval Sam'ın ülkemizde yaşanan kadın cinayetleriyle ilgili sorulan soruları reddetmesi çok eleştirilmişti. Ünlü sanatçı, o günkü sözlerine açıklık getirdiği yeni bir açıklamada bulundu.