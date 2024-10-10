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Kadın Cinayetleri Sorusunu Reddetmesi Çok Eleştirilen Şevval Sam'dan Yeni Açıklama Geldi!

Kadın Cinayetleri Sorusunu Reddetmesi Çok Eleştirilen Şevval Sam'dan Yeni Açıklama Geldi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 12:58

Geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenen Şevval Sam'ın ülkemizde yaşanan kadın cinayetleriyle ilgili sorulan soruları reddetmesi çok eleştirilmişti. Ünlü sanatçı, o günkü sözlerine açıklık getirdiği yeni bir açıklamada bulundu.

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4 Ekim'de katil Semih Çelik'in 19 yaşında iki genç kadın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice katletmesi tüm ülkeyi yasa boğmuştu hatırlarsanız.

4 Ekim'de katil Semih Çelik'in 19 yaşında iki genç kadın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice katletmesi tüm ülkeyi yasa boğmuştu hatırlarsanız.

Ülkemizde yaşanan kan dondurucu olaylar günden güne artarken ünlü isimler başta olmak üzere birçok kişiden yaşananlara tepki gelmişti.

Ülkemizde yaşanan kan dondurucu olaylar günden güne artarken ünlü isimler başta olmak üzere birçok kişiden yaşananlara tepki gelmişti.

Şevval Sam ise geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette kadın cinayetleri sorunusu yanıtlamayı reddederek "Hiç kötü şeylerden bahsetmeyelim. Ne olur hiç girmeyin çok saçma oluyor ya yapmayın n'olur. Zaten kanayan yara, bu gece değil" açıklamalarında bulunmuş ve çok eleştirilmişti.

Şevval Sam ise geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette kadın cinayetleri sorunusu yanıtlamayı reddederek "Hiç kötü şeylerden bahsetmeyelim. Ne olur hiç girmeyin çok saçma oluyor ya yapmayın n'olur. Zaten kanayan yara, bu gece değil" açıklamalarında bulunmuş ve çok eleştirilmişti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Açıklamaları nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Şevval Sam, geçtiğimiz saatlerde o günkü sözlerine açıklık getirdiği yeni bir açıklamada bulundu.

Açıklamaları nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Şevval Sam, geçtiğimiz saatlerde o günkü sözlerine açıklık getirdiği yeni bir açıklamada bulundu.

Sakinleşmek için birkaç gün beklediğini söyleyen Sam, “Eğer benden süslü cümleler bekleniyorsa hiçbir zaman yapmayacağım.” diyerek kendini savundu.

Sakinleşmek için birkaç gün beklediğini söyleyen Sam, “Eğer benden süslü cümleler bekleniyorsa hiçbir zaman yapmayacağım.” diyerek kendini savundu.
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İşte Şevval Sam'ın açıklaması 👇🏻

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