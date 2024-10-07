"Kötü Şeylerden Bahsetmeyin": Davette Görüntülenen Şevval Sam, Kadın Cinayetleri Sorusunu Reddetti!
"Kötü Şeylerden Bahsetmeyin": Davette Görüntülenen Şevval Sam, Kadın Cinayetleri Sorusunu Reddetti!
Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Şevval Sam, canice hayattan koparılan Ayşenur, İkbal ve nicelerinin kadın cinayetleri hakkında yorum yapmayı reddetti.
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Katil Semih Çelik tarafından canice katledilerek hayattan koparılan gencecik kızlarımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner ülkeyi yasa boğdu.
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Her gün hatta her dakika kadınlara yaşatılan zulüm, taciz ve cinayet herkese koca bir yeter dedirtirken birçok ünlü isim de yaşanan korkunç olaya dair tepkisini keskin bir dille ortaya koydu.
Kadın cinayetlerinin gündemden bir an olsun düşmemesi gerektiği özellikle şu günlerde, sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmayan Şevval Sam geçtiğimiz dakikalarda Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülendi.
Muhabirlerin "Türkiye'nin makus kaderi mi diyelim ne diyelim?" diyerek konuya giriş yapmaya çalışmasıyla irkilen Şevval Sam, konu hakkında konuşmayı reddetti. "Hiç kötü şeylerden bahsetmeyelim. Ne olur hiç girmeyin çok saçma oluyor ya yapmayın n'olur. Zaten kanayan yara, bu gece değil" açıklamasında bulundu.
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